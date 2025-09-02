«Россияне не ожидали, что мы будем атаковать такими ракетами» 1 2.09.2025, 15:26

1,958

«Фламинго» могут достать до очень интересных целей.

Украинские ракеты «Фламинго» поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. 30 августа ударом ракет были поражены пограничная застава, которой руководит ФСБ РФ и база патрульных катеров вблизи Армянска.

Российская ПВО оказалась бессильна — ни одна ракета не была перехвачена. Насколько значимым является первый успешный удар «Фламинго» по базе ФСБ в Крыму?

За комментарием сайт Charter97.orgобратился к военному эксперту, майору запаса Нацгвардии Украины Алексею Гетьману:

— Россияне не ожидали, что мы будем атаковать такими ракетами. Тем не менее вряд ли стоит рассчитывать, что «Фламинго» — какая-то особенная ракета, которую невозможно перехватить средствами ПВО. Она достаточно большая по размеру — 6 метров. Не думаю, что она качественно лучше, чем Storm Shadow, Scalp или «Томагавк», но как показывает практика, россиянам трудно бороться с крылатыми ракетами.

Если атака была на Крым, то можно предположить, что эти ракеты подлетали к цели низко над водой, заходили с моря, а когда ракета летит на маленькой высоте («Нептун» может лететь на высоте три метра над водой), идут большие волны, заметить такую цель радиолокационными средствами практически невозможно.

Скажу, что не хочется очаровываться, чтобы потом разочаровываться. Нет каких-то супер возможностей у ракеты «Фламинго». Это неплохая крылатая ракета. Достаточно простая, в сравнении с тем же, например, Storm Shadow. Она достаточно эффективная, не хуже по эффективности, чем «Нептун».

Поэтому такие ракеты мы будем использовать, учитывая рельеф местности. Если сравнивать с баллистическими ракетами, она будет прятаться по рельефу местности. Посмотрим, какой будет коэффициент сбития, потому что нет такого оружия, которое на 100% может долететь до цели.

— Какие стратегические объекты России могут стать целями «Фламинго» в ближайшие месяцы?

— Была официальная информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским несколько дней назад проводили совещание. На нем были согласованы вопросы по ударам по военным и военно-промышленным объектам РФ вглубь, на большое расстояние. «Фламинго» летает до трех тысяч километров. Можно рассчитывать, что эти удары будут за тысячу километров от линии фронта или от украинской границы.

— Сколько ракет «Фламинго» Украина способна производить сейчас? Может ли серийное использование этих ракет изменить баланс сил в войне?

— Может изменит баланс сил, потому что могут уничтожаться такие объекты России, которые они считали недосягаемыми. Есть информация, что сегодня производится одна ракета в день. Правдивая информация это или не очень, мы точно не знаем.

Можно предложить, что на сегодня цифры в 30-40 ракет в месяц достаточно реальные для нас. Сможем ли мы масштабировать? Хотелось бы, чтобы эта цифра изменилась хотя бы раз в 10.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com