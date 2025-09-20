ВСУ разбили дронами секретную базу российского подразделения «Рубикон» в Донецкой области
- 20.09.2025, 8:19
- 1,020
Обнародовано видео, на котором видно взлет дронов и их точное попадание по цели.
Силы обороны Украины ударными беспилотниками FP-2 атаковали места расположения секретного российского подразделения «Рубикон» в Донецкой области.
Во время атаки было использовано четыре дрона FP-2, сообщило OSINT-сообщество «КиберБорошно».
«Четыре FP-2 наносят поражение по расположению подразделения «Рубикон» в населенном пункте Украинск», — говорится в сообщении.
В телеграмм-канале сообщества также обнародовано видео, на котором видно взлет дронов и их точное попадание по цели.
Кроме того, осинтеры уточнили, что расстояние от места удара по подразделению «Рубикон» до линии боевого соприкосновения составляет около 20 километров.
В оккупированном Украинске россияне из подразделения «Рубикон» обустроили себе позиции в жилых домах и административных зданиях.
Отметим, что FP-2 — это украинский ударный дрон класса middle strike, разработанный компанией Fire Point, которая также является производителем крылатых ракет «Фламинго».
Дроны FP-2 применяют для поражения прифронтовых целей на расстоянии до 200 км. Они способны уничтожать как стационарные объекты в режиме автономного наведения, так и подвижные цели под управлением оператора. Эти БПЛА имеют увеличенную боевую часть весом 105 кг и могут запускаться как со стационарных, так и с мобильных пусковых установок.