«Стена дронов» против Кремля 20.09.2025, 17:45

Киев и Варшава создают совместную группу по БпЛА на восточной границе.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на следующей неделе собирается провести переговоры с министрами обороны стран-членов Евросоюза по созданию «стены дронов» на восточной границе ЕС, сообщает Reuters.

Эту идею обсуждали еще до вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в начале сентября. Но атака федерации обнаружила явные пробелы в обороне стран НАТО.

И теперь инициатива стала еще более актуальной, рассказывает FREEДOM

Украина должна присутствовать за столом переговоров во время обсуждения концепции европейской «стены дронов», уверен руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- Мы — единственная страна в Европе, которая ведет современную войну против России. Со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий изменились, а в последние годы ключевую роль играют дроны. Именно поэтому нужно менять и армии, делать ставку на искусственный интеллект, который будет в БпЛА — как в ударных, так и зенитных, — считает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россия способна запускать до 800 ударных беспилотников за ночь. В ответ Украина может привлекать не менее 1000 дронов-перехватчиков для отражения атак, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Более того, Киев готов помогать соседям отражать атаки агрессора. Для защиты неба Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам.

Соответствующий документ в Киеве подписали главы оборонных ведомств двух стран. В состав польско-украинской группы войдут представители вооруженных сил обоих государств. Ее работа станет площадкой для координации и развития совместных инициатив в сфере БпЛА. Киев поделится с Варшавой программными продуктами и реальным боевым опытом. В планах также — расширение совместных проектов по производству оружия.

- Мы согласовали ряд важных шагов. Первый из них — создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, которую возглавят представители вооруженных сил Украины и Польши. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие оборонные технологии и инициировать новые проекты, призванные усилить защиту нашего народа и критически важной инфраструктуры. Центральным элементом работы этой группы будут совместные программы обучения, которые, я уверен, укрепят нашу способность противостоять общему врагу, — рассказал глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

- Это серьезный вызов, большая возможность для всей Европы, потому что речь идет не только о Польше. Мы также ведем переговоры с Европейской комиссией. Я беседовал с комиссаром Кубилюсом о мерах, которые Европейский союз мог бы принять совместно с другими странами на восточном фланге. Ведь это касается всего восточного фланга Европейского Союза и Североатлантического альянса. Мы говорим об обучении инженеров и солдат, которые будут противостоять агрессору и защищать воздушное пространство, — отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Усилить оборону Европы призывает и глава Европейского совета. Антониу Кошта пригласил лидеров стран Евросоюза на неформальную встречу в Копенгаген 1 октября. Главными темами обсуждения станут: защита Европы от российских угроз, усиление поддержки Украины и ужесточение санкционного давления на страну-агрессора.

- Наша безопасность неразрывно связана с безопасностью Украины. В Копенгагене я также хотел бы обсудить, как можно оказать дальнейшую поддержку Киеву и достичь справедливого и прочного мира… С этой целью мы должны, в частности, изучить, как продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины в качестве основной гарантии суверенитета и безопасности страны, одновременно усиливая давление на Россию, в том числе путем ужесточения санкций, — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в заявлении на сайте Европейского совета.

Глава Евросовета также отметил, что в последние месяцы союзники приблизились к увеличению финансирования обороны и поддержки собственного оборонно-промышленного комплекса. Кошту подчеркнул, сейчас каждое евро должно работать на укрепление общей безопасности.

