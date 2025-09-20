закрыть
20 сентября 2025, суббота, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Стена дронов» против Кремля

  • 20.09.2025, 17:45
«Стена дронов» против Кремля

Киев и Варшава создают совместную группу по БпЛА на восточной границе.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на следующей неделе собирается провести переговоры с министрами обороны стран-членов Евросоюза по созданию «стены дронов» на восточной границе ЕС, сообщает Reuters.

Эту идею обсуждали еще до вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в начале сентября. Но атака федерации обнаружила явные пробелы в обороне стран НАТО.

И теперь инициатива стала еще более актуальной, рассказывает FREEДOM

Украина должна присутствовать за столом переговоров во время обсуждения концепции европейской «стены дронов», уверен руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- Мы — единственная страна в Европе, которая ведет современную войну против России. Со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий изменились, а в последние годы ключевую роль играют дроны. Именно поэтому нужно менять и армии, делать ставку на искусственный интеллект, который будет в БпЛА — как в ударных, так и зенитных, — считает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россия способна запускать до 800 ударных беспилотников за ночь. В ответ Украина может привлекать не менее 1000 дронов-перехватчиков для отражения атак, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Более того, Киев готов помогать соседям отражать атаки агрессора. Для защиты неба Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам.

Соответствующий документ в Киеве подписали главы оборонных ведомств двух стран. В состав польско-украинской группы войдут представители вооруженных сил обоих государств. Ее работа станет площадкой для координации и развития совместных инициатив в сфере БпЛА. Киев поделится с Варшавой программными продуктами и реальным боевым опытом. В планах также — расширение совместных проектов по производству оружия.

- Мы согласовали ряд важных шагов. Первый из них — создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, которую возглавят представители вооруженных сил Украины и Польши. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие оборонные технологии и инициировать новые проекты, призванные усилить защиту нашего народа и критически важной инфраструктуры. Центральным элементом работы этой группы будут совместные программы обучения, которые, я уверен, укрепят нашу способность противостоять общему врагу, — рассказал глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

- Это серьезный вызов, большая возможность для всей Европы, потому что речь идет не только о Польше. Мы также ведем переговоры с Европейской комиссией. Я беседовал с комиссаром Кубилюсом о мерах, которые Европейский союз мог бы принять совместно с другими странами на восточном фланге. Ведь это касается всего восточного фланга Европейского Союза и Североатлантического альянса. Мы говорим об обучении инженеров и солдат, которые будут противостоять агрессору и защищать воздушное пространство, — отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Усилить оборону Европы призывает и глава Европейского совета. Антониу Кошта пригласил лидеров стран Евросоюза на неформальную встречу в Копенгаген 1 октября. Главными темами обсуждения станут: защита Европы от российских угроз, усиление поддержки Украины и ужесточение санкционного давления на страну-агрессора.

- Наша безопасность неразрывно связана с безопасностью Украины. В Копенгагене я также хотел бы обсудить, как можно оказать дальнейшую поддержку Киеву и достичь справедливого и прочного мира… С этой целью мы должны, в частности, изучить, как продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины в качестве основной гарантии суверенитета и безопасности страны, одновременно усиливая давление на Россию, в том числе путем ужесточения санкций, — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в заявлении на сайте Европейского совета.

Глава Евросовета также отметил, что в последние месяцы союзники приблизились к увеличению финансирования обороны и поддержки собственного оборонно-промышленного комплекса. Кошту подчеркнул, сейчас каждое евро должно работать на укрепление общей безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин