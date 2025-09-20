Илон Маск назначил дату первого поселения людей на Марсе 20.09.2025, 18:00

Это ближе, чем многие думали.

Мечта человечества о заселении Марса становится всё более реальной благодаря огромному прогрессу в космических исследованиях. Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что устойчивая база людей на Красной планете достижима.

В недавнем интервью Маск рассказал, как ракета Starship поможет справиться с ключевыми задачами — многоразовым использованием и созданием инфраструктуры на Марсе, пишет The Daily Galaxy (перевод - «Униан».

Путь к Марсу - Starship как ключ к успеху

Планы Маска по колонизации Марса во многом завязаны на возможностях Starship — самой большой и мощной ракетной системы, когда-либо созданной. SpaceX намерена сделать Starship полностью многоразовой, что критически важно для снижения колоссальных затрат на межпланетные перелёты. Маск уверен, что самодостаточная колония на Марсе может появиться в течение 30 лет.

- Я думаю, это возможно за 30 лет, при условии экспоненциального увеличения тоннажа на Марс с каждым новым окном запуска, которое открывается каждые два года, - подчеркнул он. Эти окна, возникающие каждые 26 месяцев, — моменты, когда Земля и Марс выстраиваются оптимально для наименее затратных полётов.

По мнению Маска, трудность в том, что для колонии нужны не только люди, но и огромные объёмы грузов: модули для жилья, объекты по производству пищи и базовая инфраструктура. Значит, SpaceX должна экспоненциально увеличивать количество грузов, отправляемых каждые два года, чтобы обеспечить растущую колонию.

Starship проектируется именно под это — каждая миссия способна доставить более 100 тонн груза на орбиту. Эта возможность крайне важна для долгосрочных миссий: ракета сможет перевозить системы жизнеобеспечения, стройматериалы и оборудование для производства пищи. Маск уверен, что многоразовость позволит SpaceX запускать миссии часто и по доступной цене.

Трудности полной многоразовости - преодоление технических барьеров

Одна из главных проблем для колонизации Марса — добиться полной многоразовости Starship. Маск признаёт, что SpaceX всё ещё работает над важными элементами конструкции, в частности над теплозащитой.

- Для полной многоразовости корабля ещё предстоит многое сделать именно с теплозащитой, — пояснил Маск. Он сравнил вызовы инженеров с опытом работы над шаттлом, теплозащита которого требовала капитального ремонта после каждого полёта.

Теплозащита критически важна, так как она должна выдержать экстремальные температуры при входе в атмосферу Земли. Маск отметил:

- Никто никогда не создавал полностью многоразовую орбитальную теплозащиту. У шаттла ремонт занимал девять месяцев после каждого полёта.

SpaceX разрабатывает материалы и системы, которые будут лёгкими, долговечными и смогут многократно использоваться без трещин и потери плиток.

Инженеры компании сосредоточены на создании решений, способных выдерживать суровые условия космоса, сохраняя при этом прочность конструкции. Маск считает, что при отсутствии серьёзных неудач SpaceX сможет достичь полной многоразовости Starship уже в следующем году. Это станет огромным шагом вперёд для межпланетных миссий и будущей колонизации Марса.

Видение самодостаточной колонии на Марсе

Конечная цель — не просто доставить людей на Марс, а создать процветающую самодостаточную колонию. Маск всегда подчёркивал: марсианское поселение должно выживать без постоянных поставок с Земли.

- Главное — чтобы Марс стал самодостаточным, а мы — по-настоящему межпланетным видом, добившись планетарной избыточности, — говорит он.

Под планетарной избыточностью Маск понимает, что человечество перестанет зависеть от Земли. Он указывает на угрозы, которые нависают над нашей планетой: от самоуничтожения до природных катастроф, способных уничтожить цивилизацию. Но если люди станут многопланетным видом, выживание человечества будет обеспечено. Проверкой станет способность колонии жить без подвоза с Земли.

Для самодостаточности потребуется продвинутая технология производства еды, генерации энергии и промышленности. Маск уже описывал некоторые ключевые элементы: использование атмосферы Марса для производства топлива, строительство инфраструктуры для жизни людей. Колонии также понадобятся системы, которые смогут создавать такие ресурсы, как микрочипы, компьютеры и ракеты — всё, что необходимо для долгосрочного выживания и технологического прогресса.

