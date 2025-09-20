закрыть
Bild: Отца Путина заставили жениться на его матери после того, как он выбил ей глаз вилами

  • 20.09.2025, 18:57
  • 2,074
Bild: Отца Путина заставили жениться на его матери после того, как он выбил ей глаз вилами

Эти данные контрастируют с официальными историями, которые сам Путин рассказывал о родителях.

Мария Шеломова, мать правителя России Владимира Путина, потеряла глаз в юности, когда ее будущий муж Владимир Путин случайно ударил ее в лицо вилами.

Такой эпизод из семейной жизни Путина описывают российские расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге «Царь собственной персоной», пишет (BILD https://t.me/BILD_Russian/25472).

Авторы утверждают, что это случилось около 1928 года в селе Тургиново в Тверской области. Тогда 17-летняя Мария пригласила молодого Владимира к себе домой, а он неожиданно пришел с компанией. Девушка испугалась и не хотела их пускать, но юноши стали ломать ворота вилами. В итоге один из ударов пришелся прямо ей в лицо, из-за чего врачи удалили ей глаз.

После этого мать девушки, пригрозив судом, настояла на том, что Владимир обязан жениться на Марии. Так и произошло: пара уехала в Ленинград, где Владимир Спиридонович устроился работать на завод. Мария на редких сохранившихся фотографиях почти всегда отворачивалась в сторону, чтобы не было видно части лица с выбитым глазом.

«Эти данные контрастируют с официальными историями, которые сам Путин рассказывал о родителях. Он, в частности, публично утверждал, что «никогда не видел отца пьяным и не слышал от него ни одного грубого слова», — отмечает BILD.

