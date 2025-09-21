закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
Партизаны взорвали железнодорожные пути к авиазаводу в Смоленске

  • 21.09.2025, 8:07
Партизаны взорвали железнодорожные пути к авиазаводу в Смоленске

Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ.

Агенты «Атеш» взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Об этом сообщает «Атеш» в Telegram.

Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.

Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

«Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать», - говорится в сообщении партизанского движения.

Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в «Атеш».

