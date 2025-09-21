Партизаны взорвали железнодорожные пути к авиазаводу в Смоленске
Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ.
Агенты «Атеш» взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.
Об этом сообщает «Атеш» в Telegram.
Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.
Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
«Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать», - говорится в сообщении партизанского движения.
Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в «Атеш».