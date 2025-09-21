закрыть
BBC: Россия создала сеть для срыва парламентских выборов в Молдове

  • 21.09.2025, 21:43
BBC: Россия создала сеть для срыва парламентских выборов в Молдове

Людям предлагали деньги за распространение пророссийской пропаганды.

Россия организовала тайную сеть с целью повлиять на парламентские выборы в Молдове. Об этом сообщает BBC.

По данным журналистов, участникам сети предлагали денежное вознаграждение за распространение пророссийской пропаганды и фейковых новостей. Фейки были направлены на дискредитацию проевропейской партии «Действие и солидарность».

Также им поручали проводить опросы от имени вымышленной организации, чтобы создать ложное впечатление о возможном поражении этой политической силы.

Журналисты BBC установили, что сеть связана с молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором, который сейчас находится в Москве, и его организацией Evrazia. Против нее ранее уже были введены санкции за подкуп граждан Молдовы.

