22 сентября 2025, понедельник
Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент

  • 22.09.2025, 1:09
Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент
Берни Парент

Голкиперу до сих принадлежит клубный рекорд по шатаутам.

Бывший вратарь и тренер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», член Зала хоккейной славы Берни Парент скончался в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба лиги.

Парент в 1974 и 1975 годах принес «Филадельфии» два Кубка Стэнли (других клуб с тех пор не завоевывал), а самого канадца дважды подряд признавали лучшим вратарем сезона и самым ценным игроком плей-офф.

Паренту до сих пор принадлежит клубный рекорд по количеству матчей на ноль (50).

Фраза «Только бог спасает больше, чем Берни Парент» на долгие годы стала популярным слоганом в Филадельфии, отмечает AP.

Карьера Парента оборвалась в 1979-м, в возрасте 34 лет, после случайного попадания клюшкой в глаз. Однако позднее он вернулся в клуб в качестве тренера и амбассадора.

«Филадельфия» в 1979-м вывела из обращения первый номер Парента, в 1984-м он стал первым экс-игроком клуба, включенным в Зал хоккейной славы.

В 2017-м НХЛ включила Парента в список ста величайших игроков в истории лиги — наряду с 14 другими голкиперами.

