закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 4:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полмиллиона популярных пауэрбанков рискуют взорваться

  • 22.09.2025, 4:12
Полмиллиона популярных пауэрбанков рискуют взорваться

Гаджеты таких моделей можно купить и в Беларуси.

Известный производитель техники Anker отзывает почти полмиллиона портативных пауэрбанков после десятков сообщений о перегреве и возгорании гаджетов.

Об этом сообщает телеканал FOX 10, ссылаясь на сообщение Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC).

Известно, что только в США отзыву подлежат около 481 тыс. единиц пяти различных моделей, произведенных Anker Innovations в Китае.

Эксперты говорят, что литий-ионные аккумуляторы внутри устройств могут перегреваться, создавая угрозу возгорания и ожогов.

Компания получила 33 уведомления об инцидентах с перегревом, включая случаи, когда пауэрбанки взрывались. По меньшей мере четыре пользователя сообщили о незначительных ожогах, а один заявил о значительном материальном ущербе.

Отзыв распространяется на модели пауэрбанков Anker A1647, A1652, A1257, A1681 и A1689.

Потребителям настоятельно рекомендуется немедленно прекратить использование отозванных устройств.

Отметим, что такие пауэрбанки продаются и в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин