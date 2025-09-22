Полмиллиона популярных пауэрбанков рискуют взорваться 22.09.2025, 4:12

Гаджеты таких моделей можно купить и в Беларуси.

Известный производитель техники Anker отзывает почти полмиллиона портативных пауэрбанков после десятков сообщений о перегреве и возгорании гаджетов.

Об этом сообщает телеканал FOX 10, ссылаясь на сообщение Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC).

Известно, что только в США отзыву подлежат около 481 тыс. единиц пяти различных моделей, произведенных Anker Innovations в Китае.

Эксперты говорят, что литий-ионные аккумуляторы внутри устройств могут перегреваться, создавая угрозу возгорания и ожогов.

Компания получила 33 уведомления об инцидентах с перегревом, включая случаи, когда пауэрбанки взрывались. По меньшей мере четыре пользователя сообщили о незначительных ожогах, а один заявил о значительном материальном ущербе.

Отзыв распространяется на модели пауэрбанков Anker A1647, A1652, A1257, A1681 и A1689.

Потребителям настоятельно рекомендуется немедленно прекратить использование отозванных устройств.

Отметим, что такие пауэрбанки продаются и в Беларуси.

