«До 90 лет я никому не сказал слово «люблю»

6
  • 22.09.2025, 7:40
  • 4,106
Долгожитель из Гомеля женился на минчанке гораздо младше него.

В Гомеле поженились 91-летний жених и 72-летняя невеста. Подробности необычного романа, закончившегося свадьбой, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Все началось с санатория «Березина», где во время лечения престарелый житель Гомеля познакомился на танцах с минчанкой, которая оказалась младше его на 19 лет. Но в пожилом возрасте такая разница уже совсем не играет роли, не заметили ее и герои нашей публикации. Петр Хандожко пригласил Тамару Лепейко на танец, а потом начал говорить ей комплименты. После танца галантно проводил за руку, учтиво поклонился. Стройный, подтянутый, статный, словно настоящий военный. Таким впервые увидела и запомнила своего будущего мужа минчанка. На следующий день они встретились снова и стали проводить все дни вместе.

«Поцеловались не сразу, но он меня сразу покорил чтением своих стихов. Мое сердце растаяло», - вспоминает новобрачная.

После санатория пара разъехалась по домам: Петр Семенович в родной Гомель, Тамара Васильевна – в Минск. Но отношения продолжились на расстоянии: сперва общались по телефону, через два месяца начали ездить друг к другу в гости. Дети и внуки Тамары Васильевны их встречам не мешали, а Петр Семенович в свои годы был одинок. Спустя два года мужчина предложил своей избраннице выйти за него замуж.

«До 90 лет я ни одной женщине не сказал слово «люблю», - делился пожилой гомельчанин с журналистами. - Это какой-то труднопониманимаемое взаимное влечение. Такого я не испытывал ни к одной женщине. А вот к ней испытал. Судьба надо мной посмеялась. Посмеялась весело, интересно, я не против такого смеха».

Со свадьбой решили не тянуть. Регистрация брака была торжественной, хотя и камерной: в зале были лишь молодые и регистратор.

«Я увидела эту искорку, она была замечательной. Эта энергетика прямо чувствовалась. У меня не было слов», - говорит начальник отдела ЗАГС Гомельского горисполкома Алеся Андросова, проводившая регистрацию.

Новобрачные уже разделили будущие обязанности по дому: Петр Семенович будет готовить борщ и драники, а Тамара Васильевна — создавать уют в доме и заботиться о здоровье своего супруга. А пока молодожены собираются в свадебное путешествие, которое планируют провести на море в Турции.

