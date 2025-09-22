В оккупированном Мариуполе уже разваливаются новые дома

В оккупированном Мариуполе уже разваливаются новые дома4
- 22.09.2025, 11:33
Всего два года назад их осматривал Путин.
Во временно оккупированном Мариуполе начали разрушаться новые дома в жилом комплексе «Невский», который Россия построила «для картинки» в 2023 году. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.
По его словам, от стен уже отваливается плохо прикрепленная обшивка с утеплением.
«Путин приезжал осматривать эту стройку 2 года назад. Тогда он говорил, что «эти дома не хуже хороших московских кварталов»», - напомнил Казанский.