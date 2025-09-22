закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Мариуполе уже разваливаются новые дома

4
  • 22.09.2025, 11:33
  • 4,042
В оккупированном Мариуполе уже разваливаются новые дома

Всего два года назад их осматривал Путин.

Во временно оккупированном Мариуполе начали разрушаться новые дома в жилом комплексе «Невский», который Россия построила «для картинки» в 2023 году. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, от стен уже отваливается плохо прикрепленная обшивка с утеплением.

«Путин приезжал осматривать эту стройку 2 года назад. Тогда он говорил, что «эти дома не хуже хороших московских кварталов»», - напомнил Казанский.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин