В оккупированном Мариуполе уже разваливаются новые дома 4 22.09.2025, 11:33

4,042

Всего два года назад их осматривал Путин.

Во временно оккупированном Мариуполе начали разрушаться новые дома в жилом комплексе «Невский», который Россия построила «для картинки» в 2023 году. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, от стен уже отваливается плохо прикрепленная обшивка с утеплением.

«Путин приезжал осматривать эту стройку 2 года назад. Тогда он говорил, что «эти дома не хуже хороших московских кварталов»», - напомнил Казанский.

