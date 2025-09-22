Дроны ВСУ поразили российский ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области 1 22.09.2025, 11:41

1,762

Стоимость ЗРК С-400 может превышать $600 млн.

Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 «Триумф2 в Калужской области РФ.

Об этом воины сообщили в Telegram.

«В ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области. После получения визуального подтверждения объекта, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения», - говорится в сообщении.

Так, ударные дроны ССО поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию комплекса С-400 «Триумф».

