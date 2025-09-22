закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ поразили российский ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области

1
  • 22.09.2025, 11:41
  • 1,762
Дроны ВСУ поразили российский ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области

Стоимость ЗРК С-400 может превышать $600 млн.

Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 «Триумф2 в Калужской области РФ.

Об этом воины сообщили в Telegram.

«В ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области. После получения визуального подтверждения объекта, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения», - говорится в сообщении.

Так, ударные дроны ССО поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию комплекса С-400 «Триумф».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин