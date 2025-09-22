ХАМАС попросит Трампа о перемирии с Израилем 22.09.2025, 17:48

Взамен на перемирие боевики обещают освободить половину удерживаемых заложников.

Боевики ХАМАС направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением гарантировать 60-дневное перемирие с Израилем. Взамен они обещают отдать заложников, сообщает Fox News.

Как рассказал телеканалу неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа, в письме содержится просьба гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, удерживаемых в Газе.

По словам чиновника, письмо сейчас находится у Катара. Уже на этой неделе его планируют передать Трампу.

Заложники ХАМАС

Fox News обращает внимание, что в Секторе Газе боевики ХАМАС продолжают удерживать 48 заложников, при этом живыми могут оставаться около 20 человек.

Переговорный процесс какое-то время продвигался, однако в начале месяца Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в Дохе, что привело к заморозке диалога.

По информации телеканала, чиновники выражают надежду, что переданное письмо позволит возобновить диалог и подтолкнет Дональда Трампа к личному участию в переговорах, чтобы достичь договоренности, вернуть пленников и положить конец войне.

Стоит заметить, что Израиль недавно начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа. Также по населенному пункту регулярно наносят удары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com