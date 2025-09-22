закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москву и область атакуют дроны

6
  • 22.09.2025, 20:32
  • 3,042
Москву и область атакуют дроны

Небо над столицей РФ закрыли.

Жители Москвы и области сообщили о звуках взрывов. Жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Конькова, Кузьминки, Чертаново и центра говорят о том, что слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы.

Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно.Новости».

Предварительно, в области работает ПВО, которая сбивает беспилотники. Небо над Москвой полностью закрыто, в московских аэропортах ввели план Ковер, отмечает Baza. В Шереметьево задерживаются девять рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — три.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи БПЛА. Он утверждает, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет. По данным Flightradar, часть рейсов на Москву разворачивается.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников