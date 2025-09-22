Москву и область атакуют дроны 6 22.09.2025, 20:32

3,042

Небо над столицей РФ закрыли.

Жители Москвы и области сообщили о звуках взрывов. Жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Конькова, Кузьминки, Чертаново и центра говорят о том, что слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы.

Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно.Новости».

Предварительно, в области работает ПВО, которая сбивает беспилотники. Небо над Москвой полностью закрыто, в московских аэропортах ввели план Ковер, отмечает Baza. В Шереметьево задерживаются девять рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — три.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи БПЛА. Он утверждает, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет. По данным Flightradar, часть рейсов на Москву разворачивается.

