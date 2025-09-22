Интересный тренд Виталий Шапран

22.09.2025, 22:45

Путь российской экономики на кладбище истории ускорился.

Детальный разбор ситуации вокруг «внеплановых ремонтов» российских НПЗ (читай — работы украинских БПЛА) обнаружил интересный тренд. Выяснилось, что из-за высоких ставок по кредитам большинство посредников (мелкие оптовые посредники и сети АЗС) в РФ весной снизили пополнение запасов топлива на сезон максимального потребления (лето-осень 2025 года). Экономия на оборотных запасах привела к обострению проблемы дефицита топлива в момент максимума его потребления.

Еще из интересного: 75–80% инвестиций в российской экономике последние 3 года происходили за счет собственных средств предприятий (фактически — за счет прибыли прошлых лет). Снижение сальдированной прибыли российских компаний сильно бьет по инвестиционному потенциалу на 2026 год, что в условиях изоляции должно ощущаться особенно больно.

Истерика группы «Ростеха» о том, что высокая учетная ставка мешает инвестициям (росту) в РФ, не более чем очередной эгоистический перл. Данные мониторинга указывают, что после нескольких этапов снижения ставки ЦБР, ставки по кредитам для частного бизнеса остались почти без изменений. Причина — начало трансформации процентного риска заемщиков в кредитный (банки имеют повышенные проблемы с обслуживанием кредитов из-за значительного роста стоимости этих кредитов в 2024 году, в этих условиях они не спешат снижать ставки).

Поэтому рассматривать российский кредитный рынок как драйвер роста экономики в ближайшее время бессмысленно.

В Кузбассе скорость закрытия шахт ускорилась до 1 шахты в неделю. Местное правительство продолжает активно занимать средства на коммерческих условиях для обеспечения бюджетных выплат.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

