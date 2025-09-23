Палестину признали еще четыре страны Европы 23.09.2025, 7:57

Они присоединились к аналогичному решению Франции, Британии, Канады и Австралии.

Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Страны присоединились к аналогичному решению Франции, Британии, Канады и Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время выступлений на саммите Генассамблеи ООН, о признании Палестины как независимого государства заявили еще четыре европейские страны.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна присоединяется к другим государствам в признании Палестинского государства.

«Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина», - заявил глава государства во время выступления.

В то же время, бельгийский лидер добавил, что юридическое признание Палестинского государства может произойти только «после освобождения всех заложников и устранения всех террористических организаций, таких как ХАМАС, из управления Палестиной».

Монако

Княжество Монако также присоединилось к более 145 другим странам, которые признали Палестинское государство.

Принц Альберт II во время выступления на Генассамблее отметил, что с самого начала его страна защищала право Израиля «жить в безопасных и признанных границах и пользоваться безопасностью в них», а также «право палестинского народа на суверенное, жизнеспособное и демократическое государство».

«Сегодня мы хотим еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку существования Израиля, а также признать Палестину государством в соответствии с международным правом», - сказал он.

Принц Альберт II подчеркнул важность поиска «сбалансированного и устойчивого» решения для прекращения конфликта - после «освобождения всех заложников и как только ХАМАС будет разоружен».

Говоря о решении о создании двух государств, принц отметил, что Монако подтверждает, что это решение «базируется на существовании двух национальных образований».

Мальта

Палестинскую государственность также признала Мальта.

«Начну с того, что четко и недвусмысленно заявляю: Республика Мальта с гордостью подтверждает официальное признание палестинской государственности», - заявил премьер-министр страны Роберт Абела.

Он отметил, что Мальта также поддерживает право Израиля на существование наряду с демократическим Палестинским государством.

Абела добавил, что двухгосударственное решение будет «худшим возможным результатом» для ХАМАСа и что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском правительстве.

«Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАСа», - заявил глава правительства.

Люксембург

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна официально признает Палестинское государство и что это решение является началом «приверженности к надежде».

«Это начало возобновленной приверженности к надежде, приверженности к дипломатии, диалогу, сосуществованию и двухгосударственному решению. К идее, что является хрупкой, но все еще возможной, что мир может победить», - сказал Фриден.

Выступая на саммите Генассамблеи ООН, премьер-министр напомнил историю ООН и сказал, что решение о признании Палестинской государственности, соответствует ценностям, закрепленным коалицией.

«В истории бывают моменты, когда дело мира требует как моральной ясности, так и политического мужества», - начал свою речь Фриден, отметив, что сегодня «именно такой момент в истории».

Он сказал, что Люксембург верит, «что двухгосударственное решение остается единственным жизнеспособным путем к прочному миру», и пообещал, что его страна будет действовать как партнер для достижения мира.

Фриден повторил, что это «не решение против Израиля или его народа», а также не шаг к «вознаграждению за насилие».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com