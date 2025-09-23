Палестину признали еще четыре страны Европы
- 23.09.2025, 7:57
Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Страны присоединились к аналогичному решению Франции, Британии, Канады и Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Во время выступлений на саммите Генассамблеи ООН, о признании Палестины как независимого государства заявили еще четыре европейские страны.
Бельгия
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна присоединяется к другим государствам в признании Палестинского государства.
«Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина», - заявил глава государства во время выступления.
В то же время, бельгийский лидер добавил, что юридическое признание Палестинского государства может произойти только «после освобождения всех заложников и устранения всех террористических организаций, таких как ХАМАС, из управления Палестиной».
Монако
Княжество Монако также присоединилось к более 145 другим странам, которые признали Палестинское государство.
Принц Альберт II во время выступления на Генассамблее отметил, что с самого начала его страна защищала право Израиля «жить в безопасных и признанных границах и пользоваться безопасностью в них», а также «право палестинского народа на суверенное, жизнеспособное и демократическое государство».
«Сегодня мы хотим еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку существования Израиля, а также признать Палестину государством в соответствии с международным правом», - сказал он.
Принц Альберт II подчеркнул важность поиска «сбалансированного и устойчивого» решения для прекращения конфликта - после «освобождения всех заложников и как только ХАМАС будет разоружен».
Говоря о решении о создании двух государств, принц отметил, что Монако подтверждает, что это решение «базируется на существовании двух национальных образований».
Мальта
Палестинскую государственность также признала Мальта.
«Начну с того, что четко и недвусмысленно заявляю: Республика Мальта с гордостью подтверждает официальное признание палестинской государственности», - заявил премьер-министр страны Роберт Абела.
Он отметил, что Мальта также поддерживает право Израиля на существование наряду с демократическим Палестинским государством.
Абела добавил, что двухгосударственное решение будет «худшим возможным результатом» для ХАМАСа и что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском правительстве.
«Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАСа», - заявил глава правительства.
Люксембург
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна официально признает Палестинское государство и что это решение является началом «приверженности к надежде».
«Это начало возобновленной приверженности к надежде, приверженности к дипломатии, диалогу, сосуществованию и двухгосударственному решению. К идее, что является хрупкой, но все еще возможной, что мир может победить», - сказал Фриден.
Выступая на саммите Генассамблеи ООН, премьер-министр напомнил историю ООН и сказал, что решение о признании Палестинской государственности, соответствует ценностям, закрепленным коалицией.
«В истории бывают моменты, когда дело мира требует как моральной ясности, так и политического мужества», - начал свою речь Фриден, отметив, что сегодня «именно такой момент в истории».
Он сказал, что Люксембург верит, «что двухгосударственное решение остается единственным жизнеспособным путем к прочному миру», и пообещал, что его страна будет действовать как партнер для достижения мира.
Фриден повторил, что это «не решение против Израиля или его народа», а также не шаг к «вознаграждению за насилие».