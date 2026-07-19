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«Мамай» поразил российский танкер

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  • 19.07.2026, 12:48
  • 2,654
«Мамай» поразил российский танкер

Успешная атака у Новоросcийска.

Безэкипажный катер (БЭК) СБУ успешно поразил корабль Avero, который является частью «теневого флота» РФ. Момент атаки был снят на видео. Ролик утром 19 июля был опубликован в официальном Х-аккаунте спецслужбы.

Атака была осуществлена недалеко от порта Новороссийск в Черном море.

«Avero был задействован в транспортировке российской сырой нефти… Судно вывозило нефть, в частности, в Китай и Индию… Именно такие суда «теневого флота» помогают Кремлю обходить санкции, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны», — отметили в СБУ.

Они уточнили, что операция была осуществлена с помощью морского дрона «Мамай». Это БЭК, который способен разгоняться до 110 км/ч, несет боевую часть весом 450 кг и имеет пуленепробиваемый корпус.

Судя по опубликованному видео, «Мамай» беспрепятственно приблизился к российскому кораблю, атаковав его в заднюю часть. Последствия удара уточняются, но, учитывая мощность БЭКа, они значительные.

В СБУ отметили, что это уже четвертый корабль «теневого флота» РФ, пораженный воинами службы за последние 10 дней.

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