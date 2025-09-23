В Польше задержали группу, которая в обход санкций перегоняла люксовые авто в Беларусь 23.09.2025, 11:06

Фото: cbsp.policja.pl

Задержаны 20 человек.

Польские спецслужбы перекрыли канал поставок дорогих авто в Беларусь и Россию. Задержаны 20 человек.

Несмотря на санкции Евросоюза, в Беларусь и Россию отправлено 600 люксовых автомобилей. Об этом сообщило Центральное следственное бюро полиции Польши в официальном аккаунте в соцсети X.

Бюро сообщает, что польские полицейские совместно с прокуратурой Люблинского воеводства ликвидировали организованную преступную группу. Как отмечается в сообщении, были задержаны 20 человек, а сумма уклонения от уплаты НДС составила более 40 миллионов злотых (примерно 9,4 млн евро). Кроме того, на сумму свыше 10 миллионов злотых арестовано имущество и заблокированы счета.

