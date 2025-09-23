Рютте: НАТО готово напугать Россию 2 23.09.2025, 14:59

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Чтобы предотвратить провокации.

НАТО готово «напугать» Россию, чтобы предотвратить продолжающиеся провокации. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.

«Конечно», — ответил генсек НАТО на вопрос о том, готово ли НАТО к более жесткому ответу.

«Но мы всегда должны делать это, оценивая ситуацию», — добавил он.

Также Рютте отметил, что пилоты НАТО, сопровождавшие российские самолеты из воздушного пространства Эстонии, не обнаружили «непосредственной угрозы».

«В ходе последнего нарушения воздушного пространства Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации конфликта, поскольку непосредственной угрозы не было», - сказал он.

Генсек НАТО также подчеркнул, что «слишком рано говорить», связан ли инцидент с беспилотником в Дании с российскими вторжениями.

Датчане сейчас оценивают произошедшее, добавил генсек НАТО после телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен непосредственно перед встречей с журналистами.

