ВСУ поразили два российских ЗРК «Тор-М2» стоимостью $50 млн 23.09.2025, 20:01

Видео.

На одном из активных направлений фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС обнаружили и нанесли поражение двум зенитно-ракетным комплексам «Тор-М2» противника.

Об этом информирует канал подразделения.

В результате атаки одна установка была уничтожена, а другая получила серьезные повреждения.

«Тор-М2» - ЗРК малого радиуса действия, применяемый противником в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БпЛА, а также защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400. Радиус перехвата воздушных целей - до 15 км. Стоимость новой установки составляет около $25 млн.

