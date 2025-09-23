Глава МВД Польши подписал постановление об открытии границы с Беларусью 1 23.09.2025, 20:31

1,674

Граница откроется в полночь 25 сентября.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подписал во вторник постановление о возобновлении пограничного движения с Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба польского МВД.

Согласно указу, открытие пограничных железнодорожных и автомобильных переходов на границе Польши и Беларуси вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября.

«Как мы и анонсировали, после тщательного анализа, проведенного на основе информации, полученной от служб, мы снова открываем границу. Мы постоянно мониторим ситуацию», – сказал Кервинский.

Открытие границы с Беларусью ранее во вторник анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск.

С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставался закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

