Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке 6 23.09.2025, 21:03

2,724

Первые детали.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Charter97.org публикует главные заявления украинского и американского лидеров.

Зеленский заявил, что Украина смогла деоккупировать 360 квадратных км. А также захватить в плен более 1000 российских военных.

«Наши солдаты за последний месяц заняли 360 километров и окружили 1 000 солдат, конечно, мы хотим обменяться, но в любом случае нам нужны наши солдаты», - сказал Зеленский.

По словам президента США, он с большим уважением относится к борьбе, которую ведет Украина.

«Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно», - сказал Трамп.

Также у президента США спросили о самом большом прогрессе в завершении войны с момента его последней встречи с Зеленским.

«Самый большой прогресс — то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)», - сказал президент США.

Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он по-прежнему российскому диктатору Владимиру Путину.

Трамп ответил, что даст ответ через месяц.

По мнению президента США, он может повлиять на прекращение Венгрией покупки российской нефти.

«Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним поговорю», - сказал он.

Также Трамп заявил на встрече с Зеленским, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в их воздушное пространство.

