закрыть
24 сентября 2025, среда, 0:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что заставит Орбана прекратить покупать российскую нефть

  • 24.09.2025, 4:59
Трамп заявил, что заставит Орбана прекратить покупать российскую нефть

Президент США намерен поговорить с премьером Венгрии об этом.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от российской нефти.

Во время общения с журналистами Трампу напомнили о том, что премьер Венгрии отказался прекратить покупку российской нефти.

«Он мой друг, я с ним еще не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он бы остановился. Я думаю, что я сделаю это», - заявил президент США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников