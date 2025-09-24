Трамп заявил, что заставит Орбана прекратить покупать российскую нефть
- 24.09.2025, 4:59
Президент США намерен поговорить с премьером Венгрии об этом.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от российской нефти.
Во время общения с журналистами Трампу напомнили о том, что премьер Венгрии отказался прекратить покупку российской нефти.
«Он мой друг, я с ним еще не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он бы остановился. Я думаю, что я сделаю это», - заявил президент США.