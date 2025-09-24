закрыть
24 сентября 2025, среда, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенатор Грэм назвал переломным моментом заявление Трампа о способности Украины вернуть свои территории

1
  • 24.09.2025, 8:08
  • 1,386
Сенатор Грэм назвал переломным моментом заявление Трампа о способности Украины вернуть свои территории
Линдси Грэм
Фото: Reuters

Это кардинально меняет равновесие не в пользу России.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает «переломным моментом» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Европы может победить Россию и вернуть все свои территории. Об этом Грэм написал в соцсети Х 23 сентября.

«Это обязательство продолжать продавать высокотехнологичное американское оружие НАТО в пользу Украины кардинально меняет военное равновесие для России», — написал сенатор.

Он считает, что обязательства по продаже оружия в сочетании с давлением на страны, которые покупают российскую нефть, в частности, Китай, Индию и Бразилию, могут положить конец войне в Украине «с честью и справедливостью».

Сенатор поддержал заявление президента США относительно ухудшения состояния экономики России.

«И это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Пора положить конец этой кровавой бойне. Молодец, господин президент», — написал Грэм.

23 сентября Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке написал об экономических проблемах РФ и что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности бороться и вернуть всю территорию в «первоначальном виде».

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам, откуда началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?» — написал президент США в соцсетях.

Он также заявил, что российская экономика сейчас «в ужасном состоянии, она разрушается», а Украина «очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию».

Также Трамп высказал мнение, что война в Украине, похоже, не закончится еще долго.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников