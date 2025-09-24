Сенатор Грэм назвал переломным моментом заявление Трампа о способности Украины вернуть свои территории 1 24.09.2025, 8:08

1,386

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Это кардинально меняет равновесие не в пользу России.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает «переломным моментом» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Европы может победить Россию и вернуть все свои территории. Об этом Грэм написал в соцсети Х 23 сентября.

«Это обязательство продолжать продавать высокотехнологичное американское оружие НАТО в пользу Украины кардинально меняет военное равновесие для России», — написал сенатор.

Он считает, что обязательства по продаже оружия в сочетании с давлением на страны, которые покупают российскую нефть, в частности, Китай, Индию и Бразилию, могут положить конец войне в Украине «с честью и справедливостью».

Сенатор поддержал заявление президента США относительно ухудшения состояния экономики России.

«И это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Пора положить конец этой кровавой бойне. Молодец, господин президент», — написал Грэм.

23 сентября Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке написал об экономических проблемах РФ и что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности бороться и вернуть всю территорию в «первоначальном виде».

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам, откуда началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?» — написал президент США в соцсетях.

Он также заявил, что российская экономика сейчас «в ужасном состоянии, она разрушается», а Украина «очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию».

Также Трамп высказал мнение, что война в Украине, похоже, не закончится еще долго.

