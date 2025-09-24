закрыть
24 сентября 2025, среда
Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра найден мертвым в консульстве Армении

  • 24.09.2025, 11:26
Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра найден мертвым в консульстве Армении
Борис Авакян

Он якобы совершил суицид.

В консульстве Армении в Санкт-Петербурге найдено тело 43-летнего Бориса Авакяна, экс-замглавы управления Росреестра по Ленобласти, который накануне сбежал из здания Кронштадтского суда, пишет The Moscow Times.

По данным Shot, Авакяна, гражданина Армении, обнаружили в туалете консульства на Большом проспекте Васильевского острова без сознания, после чего к месту происшествия вызвали «скорую помощь». Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть экс-чиновника. По предварительным данным, Авакян совершил суицид, сказал собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По информации источника РЕН ТВ, внутри уборной было найдено окровавленное тело Авакяна и нож. Туалет был заперт изнутри. «Будет произведен осмотр места происшествия, по факту произошедшего проводится доследственная проверка», — сообщили в Следственном комитете РФ.

23 сентября Авакян, который является одним из фигурантов дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей, сбежал из здания Кронштадтского суда в Петербурге во время перекура и скрылся в консульстве Армении. Вместе с экс-чиновником по делу проходят бизнесмен Дмитрий Зарубин, ранее владевший бутиком Cartier на набережной Мойки, и еще 18 человек.

В августе, как сообщал «Коммерсант», Авакян заключил контракт с Минобороны РФ для участия агрессии против Украины, что позволило приостановить возбужденное против него уголовное дело. Однако позже в суд поступило ходатайство о возобновлении процесса из-за расторжения контракта.

Авакяна, который находился в федеральном розыске, задержали 17 сентября. В Армении его разыскивали за незаконное пересечение госграницы и легализацию доходов, добытых преступным путем.

В 2021 году Авакяна уже задерживали в одном из ресторанов в Петербурге. Силовики тогда заявляли, что он являлся организатором преступной группы, ввозившей в Россию технику под видом недорогих строительных материалов. До этого, в 2016 году Авакян, сбежал из-под домашнего ареста и позже оказался в Армении, где, по данным «Коммерсанта», занялся политикой и участвовал в «бархатной революции» на стороне Никола Пашиняна.

