ВСУ ударили сразу по трем российским аэродромам 24.09.2025, 13:02

Также атакован Льгов в Курской области.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам российской армии, пишет «Диалог».

Рано утром 24 сентября в аннексированном украинском Крыму, а также Таганроге, Льгове произошли взрывы. Так, в Крыму в 04:30 зафиксирован мощнейший взрыв в районе захваченных россиянами аэродромов Бельбек и Кача.

Также акцентируется внимание, что перед самим взрывом работала российская ПВО, однако взрыв прогремел «отдельно», через 5 минут после того, как противовоздушная оборона отстрелялась.

«Точное место взрыва определить по звуку было довольно сложно, но, по мнению наших подписчиков, это явно был прилет», — отмечают авторы телеграм-канала.

Кроме того, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Таганроге произошло как минимум семь взрывов: под удар попал местный аэропорт.

В свою очередь, во Льгове Курской области ударом дрона была повреждена электроподстанция.

Добавим, в Салавате Башкортостана РФ произошел очередной удар по нефтеперерабатывающему предприятию.

