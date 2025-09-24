закрыть
Япония представила первый в мире водородный беспилотный трактор

  • 24.09.2025, 15:24
  • 1,118
Япония представила первый в мире водородный беспилотный трактор
Фото: Kubota

Аппарат способен работать почти полдня без дозаправки.

Японская корпорация Kubota представила на Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке уникальную разработку — первый в мире водородный трактор с функцией автопилота. Машина создана для решения сразу двух глобальных проблем сельского хозяйства: нехватки рабочей силы и необходимости снижения выбросов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Трактор оснащен топливными элементами мощностью 100 лошадиных сил и способен работать почти полдня без дозаправки. В отличие от электромоделей на батареях, водородный двигатель обеспечивает более высокую мощность и быстрое восполнение запаса топлива.

Габариты новинки составляют 4,4 м в длину, 2,2 м в ширину и 2,3 м в высоту. У машины отсутствует место водителя — управление осуществляется дистанционно. Дополнительно трактор оснащен системой искусственного интеллекта: камеры определяют людей и препятствия на поле и автоматически останавливают технику для обеспечения безопасности.

Для Японии, где сельское хозяйство страдает от старения населения и дефицита работников, эта разработка может стать настоящим прорывом. Беспилотный водородный трактор позволит повысить эффективность, снизить углеродный след и ускорить внедрение «умных» технологий в агросектор.

Ранее Kubota уже представляла пилотируемый водородный трактор мощностью 60 л.с., который успешно прошел испытания на фермах. Новый беспилотный вариант обещает расширенные возможности и более долгую автономную работу.

Компания планирует провести полевые испытания и продолжить разработку для вывода трактора в массовое использование. Если проект окажется успешным, это может стать отправной точкой для глобального перехода к экологичному и технологичному сельскому хозяйству.

