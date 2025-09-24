NASA планирует впервые за 50 лет отправить астронавтов на Луну 24.09.2025, 17:35

Полет запланирован на февраль 2026 года.

NASA намерено отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны в рамках миссии «Артемида II». Как пишет BBC, миссия запланирована на февраль 2026 года.

«Артемида II» подразумевает десятидневное путешествие к Луне и обратно на Землю для четырёх астронавтов. Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA и Джереми Хансен из Канадского космического агентства не высадятся на Луне, хотя и станут первым экипажем, вышедшим за пределы низкой околоземной орбиты после «Аполлона-17» в 1972 году.

Руководитель полёта миссии Джефф Радиган пояснил, что экипаж будет находиться дальше в космосе, чем кто-либо до него.

Цель миссии — испытание ракеты и систем космического корабля для подготовки к посадке на Луну. Также отмечается, что в ходе миссии экипаж станет своего рода «подопытными кроликами». В ходе экспериментов будет отслеживаться влияние космоса на их тела. Ученые будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, называемые органоидами, как до, так и после их путешествия.

Успех миссии определит, как скоро NASA сможет запустить аппарат Artemis III для фактической посадки на Луну. Но даже если миссия будет выполнена идеально, заявленная космическим агентством цель «не ранее середины 2027 года» нереалистична, по словам доктора Симеона Барбера из Открытого университета.

Первая миссия «Артемида» длилась 25 дней и завершилась запуском беспилотного космического корабля в ноябре 2022 года. В ходе миссии корабль облетел Луну и вернулся в атмосферу Земли.

