Тайвань впервые запустил HIMARS в сторону Китая 10.06.2026, 18:13

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Остров демонстрирует готовность защищаться.

Тайвань впервые провел боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в акватории Тайваньского пролива, расположенной напротив материкового Китая. Учения стали одной из самых заметных демонстраций готовности острова к отражению возможного вторжения, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Во время маневров тайваньская армия выпустила 32 ракеты с западного побережья острова. Позиция для стрельб была выбрана недалеко от участка, который военные рассматривают как вероятное место высадки китайского десанта в случае конфликта.

Испытания стали центральным событием двухдневных учений по противодействию потенциальной попытке силового захвата острова. Тайбэй рассматривает HIMARS как важный элемент асимметричной стратегии сдерживания, призванной компенсировать значительное превосходство Народно-освободительной армии Китая.

Хотя в ходе тестов ракеты поражали цели на расстоянии менее 10 километров от берега, находящиеся на вооружении Тайваня боеприпасы способны поражать объекты на территории материкового Китая. В рамках одобренных закупок остров получит дополнительные установки HIMARS и сотни ракет ATACMS, дальность которых позволяет держать под угрозой объекты на юго-востоке КНР.

По мнению бывшего полковника Корпуса морской пехоты США Гранта Ньюшема, учения должны показать Пекину, что попытка форсировать пролив может обернуться серьезными потерями для китайского флота.

Маневры также адресованы Вашингтону. Тайвань стремится продемонстрировать готовность самостоятельно защищаться на фоне дискуссий вокруг нового пакета американской военной помощи стоимостью около 14 миллиардов долларов, который пока не получил окончательного одобрения администрации президента США Дональда Трампа.

Пекин традиционно выступает против поставок американского оружия Тайваню и считает остров частью Китая. В ответ Тайбэй ускоряет модернизацию вооруженных сил, готовясь к возможному обострению ситуации в регионе.

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