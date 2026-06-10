Золотые диски Subaru Impreza появились по ошибке 10.06.2026, 18:07

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Случайная деталь стала символом раллийной легенды.

Знаковое сочетание синего кузова Subaru и золотых дисков WRX, ставшее визитной карточкой марки в ралли, появилось случайно из-за ошибки при поставке колес, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

История берет начало в эпоху чемпионата мира по ралли 1990-х годов. Тогда команда Subaru использовала сначала модель Legacy RS, а затем Impreza WRX, сохранив фирменную цветовую схему World Rally Blue. Позже к ней добавились яркие золотые диски, которые сделали автомобили мгновенно узнаваемыми на трассе.

Фото: Subaru

Однако, как выяснилось позже, этот элемент дизайна вовсе не планировался. В сезоне 1997 года для раллийного автомобиля были заказаны колеса темно-серого цвета, но поставщик из Италии по ошибке отправил только золотые версии. У команды не было времени на замену, и автомобили вышли на старт именно в таком виде.

Фото: Subaru

Неожиданное решение быстро оправдало себя. Уже на первом этапе сезона, ралли Монте-Карло, Subaru одержала победу, что закрепило успех новой визуальной комбинации. После этого золотые диски стали восприниматься как удачный символ команды.

Фото: Subaru

Несмотря на первоначальное недовольство дизайнеров, сочетание синего кузова и золотых колес превратилось в культовый стиль Subaru, который используется и по сей день в раллийных версиях бренда и стал частью автомобильной поп-культуры.

Фото: Subaru

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