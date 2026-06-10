Индия массово пересаживается на электрические тук-туки 2 10.06.2026, 18:18

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Фото: Эльке Шолиерс

Электрические модели значительно дешевле в эксплуатации.

В странах Южной и Юго-Восточной Азии разворачивается масштабный переход на электрический транспорт, и особенно заметен он в Индии, где трехколесные рикши остаются основой городской логистики и перевозок, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Если раньше улицы мегаполисов были наполнены характерным «тук-тук» моторов, то теперь все чаще их заменяет почти бесшумный электрический гул. Электрические рикши уже заняли около 70% рынка новых продаж в Индии, тогда как в 2020 году их доля была около 20%.

Главная причина перехода — экономика. Электрические модели дешевле в эксплуатации: зарядка обходится примерно в 0,5 рупии за километр против 2,5 рупии у бензиновых аналогов. При этом стоимость самих электрорикш начинается примерно от 1350 долларов США, что делает их доступными для водителей.

Фото: Эльке Шолиерс

Развитие поддерживается государством: с 2015 года Индия легализовала электрифицированные рикши, ввела субсидии, налоговые льготы и активно строит сеть зарядных станций и станций быстрой замены батарей.

Фото: Эльке Шолиерс

Параллельно развивается локальное производство — от стартапов до крупных компаний вроде Bajaj и Mahindra. Хотя часть компонентов по-прежнему импортируется, в первую очередь из Китая, отрасль быстро растет.

Фото: Эльке Шолиерс

Эксперты отмечают, что транспортная трансформация происходит не только в Индии, но и в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Электрификация двух- и трехколесного транспорта фактически формирует новый глобальный рынок.

По оценкам аналитиков, именно небольшие транспортные средства станут главным драйвером перехода на электричество в развивающихся экономиках, опережая автомобильный сектор.

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