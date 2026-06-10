Путин подписал закон об аресте имущества релокантов 9 10.06.2026, 18:20

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Диктатор РФ боится критики режима.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество российских граждан, находящихся за пределами страны, за совершенные ими «административные правонарушения против интересов РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

В перечень «правонарушений», за которые будут привлекать к ответственности, вошли: «дискредитация» российской армии, призывы к введению санкций против РФ, «пропаганда нацистской символики», производство и распространение «экстремистских материалов», а также неуплата штрафа за такие действия. Согласно закону, стоимость арестованного имущества (включая денежные средства на банковских счетах) не будет ограничиваться размером самого штрафа.

Кроме того, если находящегося за рубежом гражданина невозможно уведомить о его преследовании на родине, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на оплату адвоката возмещаются за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к документу говорится о наличии «ярких примеров» того, как релоканты ведут «деятельность, направленную против интересов России», и заявляется необходимость применения к таким гражданам «мер профилактического воздействия». Также авторы инициативы утверждают, что закон позволит «пресекать» призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя России.

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