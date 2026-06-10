Соболенко вошла в топ-100 самых влиятельных людей спорта по версии Time

Соболенко вошла в топ-100 самых влиятельных людей спорта по версии Time5
- 10.06.2026, 18:31
Компанию белоруске составили Александр Усик, Дана Уайт и другие.
Американский журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей 2026 года.
Помимо спортсменов, в престижный рейтинг попали представители политики, музыки, а также лидеры мнений.
В этом году редакция издания разделила сто персон на четыре категории: иконы, титаны, новаторы и лидеры.
К числу лидеров эксперты отнесли первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
Кроме нее, в этот список попали и другие известные тренеры, спортсмены и функционеры. Среди них в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино, баскетболист Стефен Карри, гонщик «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, основатель UFC Дана Уайт, боксер Александр Усик и принц Гарри, герцог Сассекский.
Арина Соболенко в текущем сезоне дошла до финала Australian Open, а также завоевала три титула на уровне WTA, включая связку турниров «Солнечный дубль».