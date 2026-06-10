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Соболенко вошла в топ-100 самых влиятельных людей спорта по версии Time

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  • 10.06.2026, 18:31
Соболенко вошла в топ-100 самых влиятельных людей спорта по версии Time
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Компанию белоруске составили Александр Усик, Дана Уайт и другие.

Американский журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей 2026 года.

Помимо спортсменов, в престижный рейтинг попали представители политики, музыки, а также лидеры мнений.

В этом году редакция издания разделила сто персон на четыре категории: иконы, титаны, новаторы и лидеры.

К числу лидеров эксперты отнесли первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Кроме нее, в этот список попали и другие известные тренеры, спортсмены и функционеры. Среди них в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино, баскетболист Стефен Карри, гонщик «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, основатель UFC Дана Уайт, боксер Александр Усик и принц Гарри, герцог Сассекский.

Арина Соболенко в текущем сезоне дошла до финала Australian Open, а также завоевала три титула на уровне WTA, включая связку турниров «Солнечный дубль».

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