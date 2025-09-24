закрыть
24 сентября 2025, среда, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психологи назвали простые шаги к счастью

  • 24.09.2025, 18:05
  • 1,146
Психологи назвали простые шаги к счастью

Один из них — быть добрее к себе.

Эксперты отмечают, что общий уровень счастья во всем мире снижается, но каждый человек может самостоятельно улучшить свое самочувствие и качество жизни. Для этого не нужны радикальные перемены — достаточно внедрить несколько привычек, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Будьте добры к себе. Относитесь к своим ошибкам и трудностям с пониманием. Самосострадание напрямую связано с более высоким уровнем психологического здоровья.

Сохраняйте надежду. Даже тяжелые ситуации со временем меняются. Трагический опыт нередко становится источником силы и новых смыслов.

Общайтесь с другими. Звонок или короткое сообщение другу способны поддержать не только его, но и вас самих.

Учитесь прощать. Обиды и злость вредят прежде всего вам. Отпуская прошлое, вы возвращаете себе эмоциональную свободу.

Замечайте радость. Мир полон красоты и поводов для благодарности. Привычка видеть позитив укрепляет настроение и улучшает общее восприятие жизни.

Это простые шаги, но они требуют практики. Со временем они могут превратиться в образ жизни и стать фундаментом для более устойчивого ощущения счастья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников