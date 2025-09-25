Дроны ГУР парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске
Местные «вожди» объявили экстренную эвакуацию с пляжей.
24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали логистические объекты государства-агрессора России на Черноморском побережье - порты в Новороссийске и Туапсе.
Как сообщили УНИАН источники в украинской спецслужбе, в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса «Транснефти» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры - в том числе и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.
Также, по словам собеседника, морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.
Отмечается, что атака объектов нефтяного экспорта России, который питает ведение преступной войны против Украины, также «в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты».
«Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, нагнал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где местные вожди объявили экстренную эвакуацию с пляжей», - отметил информированный источник.