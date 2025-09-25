Резко ухудшился экономический прогноз для Беларуси 3 25.09.2025, 14:48

Белорусские товары некуда девать.

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития резко ухудшили экономический прогноз для Беларуси. Но даже этот пессимистичный вариант может оказаться слишком оптимистичным. Потому что российская экономика разочаровала даже пессимистов. А от российского рынка белорусским товарам деваться особо некуда, пишет planbmedia.io

Ожидания экспертов ЕБРР от белорусской экономики и раньше были не особо оптимистичными. По крайней мере, не такими оптимистичными, как ожидания белорусского правительства.

Но все-таки еще в мае ЕБРР ожидал, что в этом году белорусская экономика вырастет на солидные 2,5 процента. Однако, белорусская экономика этих ожиданий не оправдала. По итогам восьми месяцев прирост ВВП составил всего 1,6 процента. И то только благодаря рекордному урожаю.

Так что в новом прогнозе ожидания банка от белорусской экономики упали сразу в полтора раза. Эксперты ЕБРР прогнозируют, что прирост ВВП Беларуси составит 1,7 процента.

«Учитывая возросшую зависимость от российской экономики и замедление роста в России, краткосрочные экономические перспективы представляются неблагоприятными», — говорится в обзоре.

Правда, когда составлялся этот прогноз, его авторы не могли учесть некоторых вновь открывшихся обстоятельств. А эти обстоятельства для белорусской экономики не очень благоприятны.

25 сентября российский Минфин сделал очередные корректировки бюджета. Это уже вторая корректировка российского бюджета в этом году. Прогнозный дефицит бюджета увеличен на 2 триллиона российских рублей, до 5,7 триллиона.

Но это только прогнозный дефицит. В начале этого года Россия прогнозировала дефицит в 1,1 триллиона. Учитывая, что фактический дефицит уже сейчас составляет пять триллионов рублей, а в конце года расходы обычно вырастают, есть большая вероятность, что баланс опять не сойдется.

То есть, денег, чтобы помочь своему белорусскому союзнику у России будет меньше. Все-таки нелогично щедро поддерживать белорусские власти, когда приходится отказывать в поддержке собственным производителям.

А во-вторых, это означает, что будет меньше закупок белорусской продукции в рамках российских государственных программ. А возможность участия в программах, которые финансируется за счет российского бюджета, всегда была главным конкурентным преимуществом белорусских производителей.

Но места на российском рынке становится меньше, а конкуренция, соответственно, больше. Ограничить белорусский импорт уже просили производители российских грузовиков, тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники. А теперь об ограничениях просят и производители российского цемента. Так что не зря Лукашенко последнее время переживал за белорусский экспорт. Потому что велика Россия, а девать в ней белорусские товары некуда.

