Очередное кокетство Пескова2
- Александр Невзоров
- 25.09.2025, 15:22
- 2,692
Путин изучил «народец» и смекнул.
Очередное кокетство Пескова - это напоминание Западу о том, что основной финансовый ресурс Кремля - это русский народ, вымя которого «бездонно и безразмерно».
Песков заявил, что ради Путина россияне готовы потерпеть и затянуть пояса.
«Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непреложный факт. Он хорошо известен, и вряд ли кто-то может это оспаривать. Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы», — сказал пресс-секретарь Путина.
Санкции, конечно, доставляют режиму Путина мелкие неудобства, но возможность доить население РФ все компенсирует и позволяет Кремлю шиковать по-прежнему.
Путин изучил народец и смекнул, что может ни в чем себе не отказывать.
Запуганное быдло стерпит любое увеличение налогов, тотальную национализацию, астрономические штрафы и поборы.
Да и «абсолютная консолидация масс» вокруг диктатора - это тоже не фантазии Пескова. И совершенно не важно то, что именно заставляет население быть соучастником путинского преступления: тупость, страх или пропаганда. Важен результат. А он очевиден.
Александр Невзоров, «Телеграм»