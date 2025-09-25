закрыть
Очередное кокетство Пескова

  • Александр Невзоров
  • 25.09.2025, 15:22
Очередное кокетство Пескова
Александр Невзоров

Путин изучил «народец» и смекнул.

Очередное кокетство Пескова - это напоминание Западу о том, что основной финансовый ресурс Кремля - это русский народ, вымя которого «бездонно и безразмерно».

Песков заявил, что ради Путина россияне готовы потерпеть и затянуть пояса.

«Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непреложный факт. Он хорошо известен, и вряд ли кто-то может это оспаривать. Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы», — сказал пресс-секретарь Путина.

Санкции, конечно, доставляют режиму Путина мелкие неудобства, но возможность доить население РФ все компенсирует и позволяет Кремлю шиковать по-прежнему.

Путин изучил народец и смекнул, что может ни в чем себе не отказывать.

Запуганное быдло стерпит любое увеличение налогов, тотальную национализацию, астрономические штрафы и поборы.

Да и «абсолютная консолидация масс» вокруг диктатора - это тоже не фантазии Пескова. И совершенно не важно то, что именно заставляет население быть соучастником путинского преступления: тупость, страх или пропаганда. Важен результат. А он очевиден.

Александр Невзоров, «Телеграм»

