Очередное кокетство Пескова 2 Александр Невзоров

25.09.2025, 15:22

2,692

Александр Невзоров

Путин изучил «народец» и смекнул.

Очередное кокетство Пескова - это напоминание Западу о том, что основной финансовый ресурс Кремля - это русский народ, вымя которого «бездонно и безразмерно».

Песков заявил, что ради Путина россияне готовы потерпеть и затянуть пояса.

«Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непреложный факт. Он хорошо известен, и вряд ли кто-то может это оспаривать. Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы», — сказал пресс-секретарь Путина.

Санкции, конечно, доставляют режиму Путина мелкие неудобства, но возможность доить население РФ все компенсирует и позволяет Кремлю шиковать по-прежнему.

Путин изучил народец и смекнул, что может ни в чем себе не отказывать.

Запуганное быдло стерпит любое увеличение налогов, тотальную национализацию, астрономические штрафы и поборы.

Да и «абсолютная консолидация масс» вокруг диктатора - это тоже не фантазии Пескова. И совершенно не важно то, что именно заставляет население быть соучастником путинского преступления: тупость, страх или пропаганда. Важен результат. А он очевиден.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com