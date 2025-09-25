В Германии разработали броню для «солдат будущего»3
- 25.09.2025, 15:55
Ее представил концерн Rheinmetall.
На выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне немецкая компания Rheinmetall показала обновленную версию своей пехотной боевой системы Gladius 2.0. Она была впервые представлен почти 20 лет назад под названием «Пехотинец будущего», а теперь получил ряд новых функций, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Gladius обеспечивает бойца цифровой связью, навигацией и информацией о боевой обстановке. Вместо громоздких планшетов теперь используется защищенный смартфон на Android, работающий как основное устройство с установленным программным обеспечением. Все данные могут выводиться на дисплей шлема.
Новинкой стала интеграция с системой дополненной реальности от греческой компании Theon. Она выводит на визор шлема информацию о расположении своих и противников, а также может использоваться в тренировках, имитируя виртуальные цели. Подключение возможно по кабелю или беспроводной связи с использованием сетей 5G.
Gladius 2.0 представлен в нескольких версиях: легкой, гибкой и многоцелевой. В систему внедрены «умные ткани» для отслеживания состояния бойца. В случае критического состояния автоматически запускается программа эвакуации. Для этого Rheinmetall сотрудничает с австрийским стартапом QUS Body Connected, сенсоры фиксируют сердечный ритм и дыхание.
Подобные системы разрабатывают и другие страны. В Великобритании — система Virtus, в Китае — «Интегрированная система боевого пехотинца», а в России — проект «Ратник», который, несмотря на заявления Москвы, продемонстрировал непригодность в войне против Украины.