В Германии разработали броню для «солдат будущего» 3 25.09.2025, 15:55

2,058

Фото: The National Interest

Ее представил концерн Rheinmetall.

На выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне немецкая компания Rheinmetall показала обновленную версию своей пехотной боевой системы Gladius 2.0. Она была впервые представлен почти 20 лет назад под названием «Пехотинец будущего», а теперь получил ряд новых функций, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Gladius обеспечивает бойца цифровой связью, навигацией и информацией о боевой обстановке. Вместо громоздких планшетов теперь используется защищенный смартфон на Android, работающий как основное устройство с установленным программным обеспечением. Все данные могут выводиться на дисплей шлема.

Новинкой стала интеграция с системой дополненной реальности от греческой компании Theon. Она выводит на визор шлема информацию о расположении своих и противников, а также может использоваться в тренировках, имитируя виртуальные цели. Подключение возможно по кабелю или беспроводной связи с использованием сетей 5G.

Gladius 2.0 представлен в нескольких версиях: легкой, гибкой и многоцелевой. В систему внедрены «умные ткани» для отслеживания состояния бойца. В случае критического состояния автоматически запускается программа эвакуации. Для этого Rheinmetall сотрудничает с австрийским стартапом QUS Body Connected, сенсоры фиксируют сердечный ритм и дыхание.

Подобные системы разрабатывают и другие страны. В Великобритании — система Virtus, в Китае — «Интегрированная система боевого пехотинца», а в России — проект «Ратник», который, несмотря на заявления Москвы, продемонстрировал непригодность в войне против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com