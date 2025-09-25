закрыть
25 сентября 2025, четверг, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус попал в 2% самых цитируемых ученых мира

  • 25.09.2025, 19:18
Белорус попал в 2% самых цитируемых ученых мира

Виктор Осадчий занимается разработкой методов управления светом.

Белорус Виктор Осадчий попал в 2% самых цитируемых ученых мира по итогам 2024 года в обновленном рейтинге от исследователей Стэнфордского университета (США) и издательства Elsevier, который основывается на базе Scopus, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

Физик родился в 1990‑м в Гомеле, окончил университет имени Ф. Скорины. Работал постдокторантом в Стэнфордском университете. Основное его место работы — Университет Аалто (Финляндия).

В прошлом году финский фонд содействия технологиям наградил белоруса премией «Молодой ученый 2024 года».

Виктор Осадчий занимается разработкой методов управления светом. В 2024‑м он с коллегами сообщил о прорывной разработке реалистичных фотонных кристаллов времени, которые способны экспоненциально усиливать свет.

По итогам 2024‑го в 2% самых цитируемых ученых мира попали 15 белорусов, местами работы которых указаны учреждения из Беларуси, но эта информация не всегда актуальна, пишет канал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров