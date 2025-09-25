Белорус попал в 2% самых цитируемых ученых мира 25.09.2025, 19:18

Виктор Осадчий занимается разработкой методов управления светом.

Белорус Виктор Осадчий попал в 2% самых цитируемых ученых мира по итогам 2024 года в обновленном рейтинге от исследователей Стэнфордского университета (США) и издательства Elsevier, который основывается на базе Scopus, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

Физик родился в 1990‑м в Гомеле, окончил университет имени Ф. Скорины. Работал постдокторантом в Стэнфордском университете. Основное его место работы — Университет Аалто (Финляндия).

В прошлом году финский фонд содействия технологиям наградил белоруса премией «Молодой ученый 2024 года».

Виктор Осадчий занимается разработкой методов управления светом. В 2024‑м он с коллегами сообщил о прорывной разработке реалистичных фотонных кристаллов времени, которые способны экспоненциально усиливать свет.

По итогам 2024‑го в 2% самых цитируемых ученых мира попали 15 белорусов, местами работы которых указаны учреждения из Беларуси, но эта информация не всегда актуальна, пишет канал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com