закрыть
25 сентября 2025, четверг, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Гомельщине закрыли десятки государственных магазинов

  • 25.09.2025, 19:42
На Гомельщине закрыли десятки государственных магазинов

Подробности.

Масштабную проверку магазинов организовали в Гомельской области. Нарушений нашли предостаточно, из-за чего многие точки были закрыты, сообщает Гомельской областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В сентябре специалисты посетили более 600 магазинов и 25 автолавок, из них – 237 объектов Гомельского областного потребительского общества.

Нарушений нашли на любой вкус и цвет: от грязи в торговых точках до просрочки.

На четверти всех осмотренных объектов выявлены нарушения в содержании территории и контейнерных площадок, у 19% – в содержании помещений и оборудования.

Для проведения внеочередного санитарного дня была приостановлена работа 52 магазинов.

Специалисты отмечают, что большая доля нарушений связана с недостаточным уровнем внутреннего контроля за обращением продукции и халатностью работников.

За время рейдов было изъято 428 кг просрочки из 99 магазинов. Половина из этих точек принадлежит ГомельоблПО.

В 12% случаев зафиксирована реализация подозрительных продуктов без маркировки и товаросопроводительных документов.

Столько же торговых точек попалось на несоблюдении температурных условий хранения товаров.

Допуск в обращение недоброкачественной продукции с признаками порчи, несвоевременное ее изъятие выявлены на 6% объектах.

В центре гигиены заверили, что контроль за торговыми точками продолжится, а с магазинами-нарушителями проведут профилактическую работу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров