На Гомельщине закрыли десятки государственных магазинов
- 25.09.2025, 19:42
Подробности.
Масштабную проверку магазинов организовали в Гомельской области. Нарушений нашли предостаточно, из-за чего многие точки были закрыты, сообщает Гомельской областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В сентябре специалисты посетили более 600 магазинов и 25 автолавок, из них – 237 объектов Гомельского областного потребительского общества.
Нарушений нашли на любой вкус и цвет: от грязи в торговых точках до просрочки.
На четверти всех осмотренных объектов выявлены нарушения в содержании территории и контейнерных площадок, у 19% – в содержании помещений и оборудования.
Для проведения внеочередного санитарного дня была приостановлена работа 52 магазинов.
Специалисты отмечают, что большая доля нарушений связана с недостаточным уровнем внутреннего контроля за обращением продукции и халатностью работников.
За время рейдов было изъято 428 кг просрочки из 99 магазинов. Половина из этих точек принадлежит ГомельоблПО.
В 12% случаев зафиксирована реализация подозрительных продуктов без маркировки и товаросопроводительных документов.
Столько же торговых точек попалось на несоблюдении температурных условий хранения товаров.
Допуск в обращение недоброкачественной продукции с признаками порчи, несвоевременное ее изъятие выявлены на 6% объектах.
В центре гигиены заверили, что контроль за торговыми точками продолжится, а с магазинами-нарушителями проведут профилактическую работу.