Bloomberg: Европейцы тайно предупредили Москву, что будут сбивать их самолеты 3 26.09.2025, 11:14

2,676

С полной силой.

После нарушения российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии состоялась закрытая встреча в Москве, на которой европейские дипломаты предупредили россиян, что будут сбивать самолеты ВС РФ в случае необходимости.

Представители РФ, которые были на встрече, даже при условии конфиденциальности разговоров отрицали, что их самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии, пишет Bloomberg.

«Европейские дипломаты предупредили Кремль на этой неделе, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства с полной силой, в том числе сбивая российские самолеты», — говорится в материале.

Отмечается, что встреча в Москве была очень «напряженной», а ее следствием в частности стало то, что британские, французские и немецкие посланники пришли к выводу, что нарушение воздушного пространства Эстонии было преднамеренной тактикой и осуществлялось по приказу российских командиров.

Российские официальные лица заявили, что они не пытаются испытать НАТО, а залет российских дронов на территорию Польши назвали «ошибочным».

«Отчет о встрече в Москве показывает, что Путин получил более решительное предупреждение о вторжении самолетов и дронов в небо над Восточной Европой, и дает представление о рискованной политике обеих сторон», — отметили авторы материала.

В статье также указано, что во время переговоров российский дипломат сообщил европейцам, что вторжение были ответом на украинские атаки на Крым. Представители Кремля объяснили, что операции в Крыму были бы невозможными без поддержки НАТО, и, как результат, Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию с европейскими странами.

По словам чиновников, российская сторона делала подробные заметки во время разговора, что заставило европейскую делегацию предположить, что им было поручено предоставить подробный отчет о позиции НАТО в высшее командование.

Представитель правительства Германии подтвердил журналистам, что встреча состоялась и что послы заявили Москве, что вторжения должны прекратиться.

