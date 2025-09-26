Грибники возвращаются из леса с полными корзинами 1 26.09.2025, 11:52

1,404

Им заморозки не страшны.

Грибной сезон в Беларуси продолжается. В подтверждение тому NewGrodno сделало подборку из соцсетей.

Смотрим, куда можно отправиться на тихую охоту.

«Поречье, один нож, три часа», – делится один из грибников соблазнительными фото. На них несколько десятков боровиков и лисички.

Про боровики пишут и другие любители тихой охоты. Локации стандартные – за Озерами, Поречье, Глушнево, окрестности Рыбницы.

«Но надо знать места. Грибы растут локально, если повезет, соберете», – подсказывает еще один завсегдатай леса.

Поддерживает его и читатель Newgrodno.by. Он съездил на разведку во вторник.

«Набрал белых. 95% не червивые. Крепкие и красивые», – признается мужчина.

Он также прогулялся по своим местам. Говорит, что даже в будний день в лесу полно машин.

«Но вот парадокс. Из одного и того же леса кто-то выходит с полными ведрами, кто-то с пустыми. Так что не только места надо знать, но и уметь видеть грибы», – считает он.

А что по другим грибам и локациям? В Гоже и окрестностях, говорят, глухо. На Августовском канале – как повезет. В пущах региона можно набрать грибов, но ехать туда приличное время.

Лисички уже, понятно, отходят. А вот волна польских еще толком не началась. Этот гриб любит прохладную погоду, так что все еще впереди.

Немало в лесах и курочек. Грибы вкусные, если правильно приготовить. Но их можно спутать с бледной поганкой, так что собирать лучше либо с опытным грибником, либо если вы сами на 100% уверены.

