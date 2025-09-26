закрыть
К уху Трампа получили доступ реалисты

  • Александр Невзоров
  • 26.09.2025, 13:02
  • 3,644
К уху Трампа получили доступ реалисты
Александр Невзоров

Мир наблюдает несоразмерность русской наглости и русских военных возможностей.

Трамп, как никто умеет взлохматить реальность и навести суету. Политическое шоу Трампа всесильно. Его декорации – папы и президенты, а кордебалет – короли и ламы. Мертвые отплясывают вместе с живыми.

Теперь в шоу угодил и суровый усач Эрдоган. Верховный турок не привык служить пратикаблем на сцене, но пришлось. Впрочем, Трамп грамотно распорядился подвернувшимся реквизитом и наговорил много интересного.

Трамп увлеченно, как большой художник вновь мазал дерьмом физиономию России. Похоже к искалеченному уху Дональда получили доступ реалисты. В речах президента США появились намеки на адекватность.

Впрочем, не замечать очевидного стало уже невозможно. За Россией закрепляется реноме паралитика, который приперся на Олимпийские игры и требует первое место. А если не дадут медаль – угрожает сжечь стадион.

Мир наблюдает несоразмерность русской наглости и русских военных возможностей.

Почти четыре года РФ истошно долбится об Украинскую стену, но лишь плющит свою морду.

Россия в 28 раз больше Украины. Под пятой РФ десятки оккупированных колоний и малых народов, которые строем идут в топку войны. Россия помешана на победобесии и расизме, не ограничена ничем и ни в чем. Миллионы ее солдат каждый день ломают линию фронта – но проломить не могут и не смогут.

Вся эта банальщина, наконец, добралась до мозга Дональда Трампа.

Александр Невзоров, «Телеграм»

