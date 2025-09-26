Польскую границу стали проходить быстрее 26.09.2025, 14:15

1,148

Сколько машин сейчас в очереди?

Польская сторона стала пропускать больше автомобилей, следующих из Беларуси. Такой информацией на основе анализа данных до закрытия границы и после возобновления работы пунктов пропуска поделился Государственный таможенный комитет.

Напомним, польская сторона возобновила пропуск транспортных средств через границу в ночь на 25 сентября.

— В настоящее время наблюдается положительная динамика по приему сопредельной стороной легкового транспорта в сравнении с периодом до временного закрытия Польшей границы, — отмечают в ГТК. — Так, за минувшие сутки польские контролирующие службы оформили половину от возможного количества прибывающих из Беларуси через пункт пропуска «Брест» легковых автомобилей. На сопредельную сторону удалось попасть 815 легковушкам, две недели назад такая цифра составляла в среднем до 500 авто. В нашу страну контролирующие службы Польши пропустили 690 легковых авто, ранее ими в отдельные дни оформлялось в два раза меньше.

Ситуация по грузовым транспортным средствам, следующим через белорусский пункт пропуска «Козловичи», — на уровне периода до закрытия границы. За последние сутки в направлении Польши удалось пересечь границу 680 автомобилям, въехали в Беларусь 400 грузовиков.

Сообщается, что в настоящее время в электронной очереди на выезд из Беларуси зарегистрировано 2360 легковых транспортных средств и 550 грузовых.

По информации Государственного пограничного комитета, сегодня утром перед единственным доступным для легковых авто польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») фиксируется 2360 единиц авто и 7 автобусов.

— Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 52% автомобилей от нормы, — отмечают в Госпогранкомитете.

Утром перед погранпереходами «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») въезда в Литву ожидают 120 легковушек.

Более 2380 грузовиков фиксируется перед европейскими пунктами пропуска.

— За прошедшие сутки контрольные службы польского пункта пропуска «Кукурыки» («Козловичи») оформили 58% авто от нормы, — рассказали в ГПК. — Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина») — 650 единиц. За неделю сопредельная сторона пропустила 42% грузовых автомобилей от нормы. Меньше всего транспорта пропустили в «Мядининкае» («Каменный Лог»). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 14% большегрузов от нормы. Перед погранпереходом «Шальчининкай» («Бенякони») находится 600 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Литву за 4 дня проследовало всего 25% авто от нормы.

