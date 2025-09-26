Другу Лукашенко скоро не поздоровится? 3 26.09.2025, 15:04

6,168

Пит Хегсет

Эксперт ответил, зачем Пентагон срочно собирает сотни генералов на закрытую встречу.

Пентагон срочно собирает сотни высших американских генералов и офицеров на закрытую встречу в Вирджинии. Причины такого решения пока официально не раскрываются, однако оно совпало с участившимися провокациями России против стран НАТО — от Польши и Эстонии до Дании и Балтийского моря.

Зачем министр обороны США Пит Хегсет собрал сотни генералов на срочное совещание? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Я не думаю, что это связано именно со странами НАТО в Европе или с Украиной.

Это, скорее всего, связано с тем, что сейчас Соединенные Штаты проводят операцию против наркотрафика в районе Венесуэлы. В связи с последующими более активными действиями той ударной группировки ВМС США, которая сейчас сконцентрирована у побережья Венесуэлы, и может быть связана эта встреча. Мы не должны сейчас ориентироваться на Европу.

Это интерес Соединенных Штатов в районе Венесуэлы — снятие с руководящих позиций Николаса Мадуро и его окружения. Я думаю, что в Вашингтоне сейчас принимаются решения относительно силовой операции для поддержки внутреннего протеста в Венесуэле, устранения Николаса Мадуро от власти, а также его ареста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com