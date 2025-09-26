Другу Лукашенко скоро не поздоровится?3
- 26.09.2025, 15:04
Эксперт ответил, зачем Пентагон срочно собирает сотни генералов на закрытую встречу.
Пентагон срочно собирает сотни высших американских генералов и офицеров на закрытую встречу в Вирджинии. Причины такого решения пока официально не раскрываются, однако оно совпало с участившимися провокациями России против стран НАТО — от Польши и Эстонии до Дании и Балтийского моря.
Зачем министр обороны США Пит Хегсет собрал сотни генералов на срочное совещание? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:
— Я не думаю, что это связано именно со странами НАТО в Европе или с Украиной.
Это, скорее всего, связано с тем, что сейчас Соединенные Штаты проводят операцию против наркотрафика в районе Венесуэлы. В связи с последующими более активными действиями той ударной группировки ВМС США, которая сейчас сконцентрирована у побережья Венесуэлы, и может быть связана эта встреча. Мы не должны сейчас ориентироваться на Европу.
Это интерес Соединенных Штатов в районе Венесуэлы — снятие с руководящих позиций Николаса Мадуро и его окружения. Я думаю, что в Вашингтоне сейчас принимаются решения относительно силовой операции для поддержки внутреннего протеста в Венесуэле, устранения Николаса Мадуро от власти, а также его ареста.