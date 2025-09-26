В Беларуси банкротится несколько IT-компаний 1 26.09.2025, 17:11

Одна из них, похоже, связана с семьей известного бизнесмена.

В Беларуси банкротятся несколько IT-компаний. Среди них, скорее всего, фирма сына Владимира Япринцева — бывшего бизнес-партнера Юрия Чижа и экс-совладельца «Трайпла», пишет «Зеркало».

Компания «Мрис» сама обратилась с заявлением о финансовой несостоятельности. Дело начали рассматривать в Экономическом суде Минска в августе. На тот момент долги фирмы перед кредиторами оценивались в 123,8 тыс. рублей, а имущества для выплат было недостаточно. Это следует из судебного документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.

В итоге суд открыл конкурсное производство — это этап банкротства. Его цель: рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника нельзя, начинается его ликвидация.

Владельцем компании в судебном документе указан Япринцев Казбек Владимирович. Вероятно, это сын миллионера Владимира Япринцева — бывшего бизнес-партнера Юрия Чижа. Казбека Япринцева в 2015 году арестовали и обвиняли по статье о мошенничестве, в 2016-м приговорили к восьми годам. А в 2018-м помиловали, он провел за решеткой около трех лет.

Долги по налогам и взносам

Минувшим летом на грани финансовой несостоятельности оказалась IT-фирма «Блинк АйТи Сервисез». Ее дело начали рассматривать в Экономическом суде Гродненской области 15 июля. Из документов следует, что должник фактически перестал работать: денег не поступает, обязательства вовремя не выполняются, а рассчитаться с кредиторами полностью он уже не может. На тот момент долги превысили 1,6 млн рублей. Однако никакого имущества и денег у фирмы не было.

Судя по требованиям кредиторов, долг компании по налогам составляет 527 тыс. рублей, еще почти 1,2 млн — это задолженность по взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН).

В этом случае суд также начал конкурсное производство.

В этом месяце закончилась история еще одной компании из этой отрасли «АДГ Софт Групп». История ее финансовой несостоятельности началась в апреле этого года — тогда Минское городское управление ФСЗН обратилось в суд с соответствующим заявлением. По взносам компания была должна менее 10 тыс. рублей.

11 сентября Экономический суд Минска признал фирму банкротом и постановил ликвидировать ее.

