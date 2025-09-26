закрыть
Крупный банк изменил условия по кредитам

  • 26.09.2025, 18:42
Крупный банк изменил условия по кредитам

Новшества затронули в том числе займы на недвижимость.

«Приорбанк» изменил условия по некоторым кредитам. Новшества затронули в том числе займы на недвижимость.

По кредиту «Покупка под поручительство» максимальная сумма, на которую может рассчитывать клиент, выросла с 75 до 90 тыс. рублей, а минимальный срок снизился с 5 лет до 1 года.

Вырос лимит также по кредиту «На белорусские товары» — с 75 до 90 тыс. рублей.

По продуктам «Покупка под залог», «Строительство под залог» и «Дружная семья» максимальную сумму кредита подняли с 600 до 700 тыс. рублей.

