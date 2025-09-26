«Бойлера нет, вода отключена» 4 26.09.2025, 19:48

Житель Калинковичей показал квартиру, что предложили его жене-врачу, когда та приехала по распределению.

Жена Богдана из Гомельской области в этом году окончила Витебский медуниверситет. Девушка училась по целевому направлению. И отрабатывать пять лет распределения ее отправили в Житковичскую ЦРБ, а оттуда — в амбулаторию поселка Червоное. На месте молодой специалистке предоставили квартиру, в которой начинающий врач жить не решилась. Фото помещения ее муж показал в своем TikTok, пишет «Зеркало».

Скриншот: TikTok @kamidashi_potatovich

— Жене предоставили жилье — двухкомнатную квартиру, которая находится рядом с амбулаторией, — рассказывает Богдан в видео под названием «Так ценят молодых специалистов». — Ей отдали ключи и провели небольшую экскурсию по помещению.

В Instagram молодой человек опубликовал те же фото, что и в TikTok, и рассказал более подробно о состоянии арендного жилья: «Бойлера нет, вода отключена. Счетчик газа срезан. Мебель отсутствует. Кроватью и стулом поделился персонал амбулатории».

— Когда мы увидели жилье, возник ряд вопросов. Чье оно, кому мы должны за него платить, почему оно в таком антисанитарном состоянии? — задался вопросами парень.

В администрации учреждения им ответили, что жилье выделил сельсовет.

Скриншот: TikTok @kamidashi_potatovich

Богдан рассказывает, что от предоставленного жилья супруга отказалась, и они сами стали искать квартиру для аренды в поселке. Подключили знакомых, но, по словам молодого человека, вариант, который нашли, «оказался не лучше». Снимать квартиру в самих Житковичах изначально им показалось не очень хорошей идеей, так как расписание местного автобуса не совпадает с графиком работы амбулатории. Однако позже решили посмотреть варианты в райцентре, для этого на ночь остановились в местной гостинице. Судя по всему, быстро подобрать ничего не получилось.

— Обратились в ЦРБ, просили помочь в этом вопросе, но нам сказали, что вы тут ненадолго, забеременеете и уедете, — передает ту беседу молодой человек.

По его словам, в итоге супруга написала заявление на два месяца отпуска за свой счет. И уехала к Богдану в Калинковичи. Он здесь работает инженером.

— Мы стали искать другие варианты решения нашей непростой ситуации. Как нам кажется, единственный из них — чтобы ее перераспределили ко мне по месту работы. В жилье мы не нуждаемся, так как у меня есть собственная квартира, полностью обустроенная для проживания, — отмечает Богдан. — Мы обратились с такой просьбой к руководству Житковичской ЦРБ, но получили письменный отказ.

Молодой человек рассказывает, что его супруга также отнесла документы в Витебский университет с просьбой ее перераспределить и сейчас они в ожидании ответа от вуза.

— Мы поженились в июле 2025-го и думали, что сможем без проблем перераспределиться. Ведь это все в одной области, и, как понимаю, ее бюджет не пострадает, если жена будет отрабатывать в Калинковичском районе, — рассуждает Богдан. — Жилищные проблемы, с которыми жена столкнулась в Житковичах, усложняют и без того непростую ситуацию.

Скриншот: TikTok @kamidashi_potatovich

По словам молодого человека, второй раз они в ЦРБ еще не ездили. Богдан утверждает, что руководство с ними не связывалось, сами они туда тоже не звонили.

— Мы не знаем, изменилась ли как-то квартира в Червоном с тех пор, как мы там были, сделали ли там ремонт или нашли другое помещение для сотрудника, — честно признается молодой человек. — Но люди не должны жить в таких условиях. К тому же когда есть более простой вариант решить ситуацию.

Богдан надеется, что на их ситуацию обратят внимание и помогут в ней разобраться, чтобы семья смогла жить и работать вместе.

