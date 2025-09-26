закрыть
26 сентября 2025, пятница, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой

3
  • 26.09.2025, 21:08
  • 1,242
Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой

Диктатор «осмелел» после встречи с Путиным.

Александр Лукашенко упомянул возможность «удара по Банковой» после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко заявил российским пропагандистам.

Пропагандист попросил у Лукашенко прокомментировать угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.

«Говорить и заявлять можно все. А если Кремль ударить по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) надо успокоиться», - заявил белорусский диктатор.

Он считает, что на столе «есть хорошие предложения по Украине» , которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.

«Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет то, что было вначале «СВО». Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться, весь восток был бы украинский, кроме Крыма», - нафантазировал Лукашенко.

Узурпатор добавил, что хотел бы «просто поговорить» с Зеленским и у него есть что сказать.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос