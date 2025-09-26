Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой 3 26.09.2025, 21:08

1,242

Диктатор «осмелел» после встречи с Путиным.

Александр Лукашенко упомянул возможность «удара по Банковой» после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко заявил российским пропагандистам.

Пропагандист попросил у Лукашенко прокомментировать угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.

«Говорить и заявлять можно все. А если Кремль ударить по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) надо успокоиться», - заявил белорусский диктатор.

Он считает, что на столе «есть хорошие предложения по Украине» , которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.

«Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет то, что было вначале «СВО». Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться, весь восток был бы украинский, кроме Крыма», - нафантазировал Лукашенко.

Узурпатор добавил, что хотел бы «просто поговорить» с Зеленским и у него есть что сказать.

