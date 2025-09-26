Мерц: Германия будет продолжать помогать Украине 26.09.2025, 22:20

Фридрих Мерц

ФРГ будет пытаться сохранить на континенте политический порядок, основанный на правилах.

Германия продолжит помогать Украине, поскольку считает, что таким образом будет пытаться сохранить на континенте политический порядок, основанный на правилах.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите, посвященном экосистемам, сообщает «Укринформ».

«Впервые за десятилетие мы наблюдаем масштабную попытку сдвинуть границы с помощью военной силы, и не просто где-то в мире, а в Европе. Пожалуйста, не говорите, что это ужасная война в Украине… Я считаю, что могу сказать это здесь от имени всех: мы поддерживаем Украину и мы останемся рядом с Украиной», — заявил Мерц, обращаясь к мэру Киева Виталию Кличко в зале и всем остальным.

Канцлер добавил, что немцы делают это не исключительно ради Украины, хотя уже этого было достаточно. Но они делают это ради себя.

«Делая это, мы делаем что-нибудь для нашей свободы. Мы хотим попытаться сохранить политический порядок на нашем континенте, а это порядок политической свободы, демократии, открытых обществ и — да, это старомодное слово — порядок, основанный на правилах. Мы хотим соблюдать правила, законы, договоры и международно-правовые обязательства», — заявил глава правительства.

Он обратил внимание, что эти понятия уже не являются данностью не только в Украине, но и во многих других частях света, в частности, это касается и Америки.

«Изменения, которые мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, не произошли в одну ночь и не исчезнут в одну ночь. Они не исчезнут внезапно со следующими выборами. Эта страна настолько фундаментально изменилась за последние несколько лет, а возможно, и десятилетий, что правила там больше не соблюдаются, парламентская демократия находится под давлением, свобода слова подвергается сомнению, а независимость судебной власти подавляется», — сказал Мерц.

